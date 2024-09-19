В Запорожье раздавались взрывы 19 сентября — в ОВА заявили по меньшей мере и четырех атаках

Россияне атаковали Запорожье — есть погибшие и раненые
19 сентября 2024 07:38
Пожар после атаки. Иллюстративное фото: Запорожская ОВА
Российские захватчики ночью совершили обстрелы Запорожского района. В результате атак погибла одна женщина и еще две раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 19 сентября.
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Оккупанты по меньшей мере четыре раза ударили по Камышевской и Новоалександровской громадах на Запорожье.
Федоров отметил, что взрывной волной и обломками повреждены частные дома и имущество.
"Одна женщина погибла, две ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района", — говорится в сообщении.
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