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Росіяни безуспішно намагаються атакувати Білогорівку

30 квітня 2023 09:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни безуспішно намагаються атакувати Білогорівку
Голова Луганської ОВА Артем Лісогор. Фото: Нацполіція
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом місяця російські війська не можуть взяти Білогорівку Луганської області. ЗСУ активно опираються і знижують атакуючий потенціал росіян.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Артем Лісогор.

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У повідомленні йдеться, що щодня відбуваються артилерійські та мінометні обстріли з боку ворога, які вражають населені пункти.

У відповідь на кілька пожеж на базах та нафтосховищах на окупованих територіях, у Луганській народній республіці було вжито превентивних заходів. На вулиці Ровеньків та Довжанська будуть виведені працівники бюджетної сфери, які патрулюватимуть небо у пошуках безпілотників протягом двох тижнів. Таким чином, вони сподіваються запобігти можливим атакам на цивільні об'єкти.

Підприємства намагаються інтегруватися до економіки РФ

Деякі підприємства на окупованих територіях намагаються інтегруватися в економіку Росії, але поки що не отримують обіцяних привілеїв, а лише борги. Наприклад, Луганський облавтодор заборгував за використання електроенергії і просить не відключати світлопередачу в регіональних філіях. Сфера будівництва також має труднощі у зв'язку з обстановкою на території.

Нагадаємо, що у Сватівському районі Луганської області на території, захопленій ворогом, місцевий шкільний комплекс зайнятий окупантами для розміщення своїх військовослужбовців. Генштаб ЗСУ повідомляє, що це не єдиний випадок, коли будинки освітніх установ використовуються противником для своїх цілей.

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