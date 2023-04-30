Россияне безуспешно пытаются атаковать Белогоровку

Глава Луганской ОВА Артем Лисогор. Фото: Нацполиция

В течение месяца российские войска не могут взять Белогоровку Луганской области. ВСУ активно сопротивляются и снижают атакующий потенциал россиян.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лисогор.

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В сообщении говорится, что ежедневно происходят артиллерийские и минометные обстрелы со стороны врага, поражающие населенные пункты.

В ответ на несколько пожаров на базах и нефтехранилищах на оккупированных территориях, в Луганской народной республике были приняты превентивные меры. На улицы Ровеньков и Довжанска будут выведены работники бюджетной сферы, которые будут патрулировать небо в поисках беспилотников в течение двух недель. Таким образом, они надеются предотвратить возможные атаки на гражданские объекты.

Предприятия пытаются интегрироваться в экономику РФ

Некоторые предприятия на оккупированных территориях пытаются интегрироваться в экономику России, но пока не получают обещанных привилегий, а только долги. Например, Луганский облавтодор задолжал за использование электроэнергии, и просят не отключать светопередачу в региональных филиалах. Сфера строительства также испытывает трудности в связи с обстановкой на территории.

Напомним, что в Сватовском районе Луганской области, на территории, захваченной врагом, местный школьный комплекс занят оккупантами для размещения своих военнослужащих. Генштаб ВСУ сообщает, что это не единственный случай, когда здания образовательных учреждений используются противником для своих целей.