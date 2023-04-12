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Росіяни будують лінію оборони на Запоріжжі: британська розвідка пояснила, чому цього недостатньо

12 квітня 2023 10:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни будують лінію оборони на Запоріжжі: британська розвідка пояснила, чому цього недостатньо
Будівництво російської лінії оборони в Запорізькій області / Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти будують на окупованій території Запорізької області кілька ліній оборони. Втім, самих укріплень без відповідного забезпечення артилерійською підтримкою буде недостатньо під час майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомило у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Російська оборона на Запоріжжі

За інформацією британської розвідки, російські окупанти будують в Запорізькій області ешелоновану оборону.

Вона складається із трьох лінії довжиною близько 120 кілометрів.

Кожна лінія розташована на відстані 10-20 кілометрів позаду передньої.

Чи допоможе це окупантам

росія, імовірно, розглядає мелітопольский напрямок головним для очікуваного українського контрнаступу.

Британські військові аналітики зазначили, що ця оборона може стати серйозною перешкодою для Сил оборони України.

Але для її підтримки потрібна достатня кількість військ і артилерії. І невідомо, чи зможе тамтешнє військове угруповання росіян зібрати зараз такі ресурси.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни на окупованих територіях посилено шукають "причетних до ЗСУ".

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