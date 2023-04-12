Россияне строят линию обороны в Запорожье: британская разведка объяснила, почему этого недостаточно

Строительство российской линии обороны в Запорожской области / Фото: росСМИ

Российские кафиры строят на оккупированной территории Запорожской области несколько линий обороны. Впрочем, самих укреплений без соответствующего обеспечения артиллерийской поддержкой будет недостаточно во время предстоящего контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщило в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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По информации британской разведки, российские оккупанты строят в Запорожской области эшелонированную оборону.

Она состоит из трех линии протяженностью около 120 километров.

Каждая линия расположена на расстоянии 10-20 км позади передней.

Поможет ли это оккупантам

россия, вероятно, рассматривает мелитопольское направление главным для ожидаемого украинского контрнаступления.

Британские военные аналитики отметили, что эта оборона может стать серьезным препятствием для сил обороны Украины.

Но для ее поддержки нужно достаточное количество войск и артиллерии. И неизвестно, сможет ли тамошняя военная группировка россиян собрать сейчас такие ресурсы.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, россияне на оккупированных территориях усиленно ищут "причастных к ВСУ".