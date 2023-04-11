Росіяни на окупованих територіях посилено шукають "причетних до ЗСУ", — Генштаб

Російські окупанти посилюють тиск на жителів захоплених територій. Фото: tass.ru

Російські загарбники продовжують тероризувати жителів окупованих територій. Зокрема, тривають репресії через відмову від російського паспорта, а також окутанти ведуть пошуки "причетних до ЗСУ".

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Примусова паспортизація

Як зазначається у повідомленні, російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях.

Нещодавно, у Сніжному Донецької області, було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти.

Терор обшуками

Також повідомляється, що у місті Енергодар Запорізької області, місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області.

"Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують навіть людські помешкання", — розповідають у Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Тепер для отримання російського паспорта жителям окупованих територій необхідно здати оригінал паспорта громадянина України.

Також відомо, що російські окупаційні війська примушують працівників навчальних закладів Запорізької області отримувати громадянство країни-агресора. Учителям у Мелітополі дали час до 1 червня.