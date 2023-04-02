Росіяни були змушені відступити з деяких позицій на Донецькому напрямку

Відступ російських військ з позицій Донецького напрямку

Військові рф були вимушені відступити з деяких позицій на Донецькому напрямку. Українські захисники облаштовують там оборонні позиції.

Про це повідомляється в телемарафоні.

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В ефірі телемарафону дав інтерв'ю керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Завдяки злагодженим та вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив із деяких позицій, зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій", — сказав Олексій Дмитрашківський.

Він зазначив, що росіяни зазнають значних втрат в особовому складі та техніці. Але, за даними розвідки, в районі Верхньоторецького спостерігається накопичення техніки. Тому є припущення щодо того, що найближчим часом окупанти можуть спробувати розпочати більш потужні бойові дії з цього напрямку.

"З'явилася інформація щодо появи вагнерівців для наступу на Авдіївку, але підтвердження цьому поки немає. Військві рф продовжують здійснювати наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки. За минулу добу вони здійснили 30 штурмових дій, сьогодні вночі — 10. При цьому усі наступальні дії окупантів відбувалися без підтримки техніки, лише в одному випадку вони застосували два танки", — слова Олексія Дмитрашківського.

Крім цього, на Запорізькому напрямку загарбники проводять фортифікаційні роботи, постійно вдосконалюються та проводить тактичні заняття. Дмитрашківський зазначив, що сьогодні росіяни намагалися проводити розвідку, але розвідувальну групу накрили вогнем.

Нагадаємо, що до 200 тисяч особового складу втратила росія після свого повномасштабного вторгнення в Україну. Значна меншість із них сталася з небойових причин.