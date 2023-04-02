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Россияне были вынуждены отступить с некоторых позиций в Донецком направлении

2 апреля 2023 12:38
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Отступление российских войск с позиций Донецкого направления
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Военные россии были вынуждены отступить с некоторых позиций на Донецком направлении. Украинские защитники обустраивают там оборонные позиции.

Об этом сообщается в телемарафоне.

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В эфире телемарафона дал интервью руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонных действий", — сказал Алексей Дмитрашковский.

Он отметил, что россияне несут значительные потери в личном составе и технике. Но, по данным разведки, в районе Верхнеторецкого наблюдается скопление техники. Поэтому есть предположение о том, что в ближайшее время оккупанты могут попытаться начать более мощные боевые действия по этому направлению.

"Появилась информация о появлении вагнеровцев для наступления на Авдеевку, но подтверждения этому пока нет. Войска россии продолжают совершать наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки. За минувшие сутки они совершили 30 штурмовых действий, сегодня ночью 10. При этом все наступательные действия оккупантов происходили без поддержки техники, только в одном случае они применили два танка", — слова Алексея Дмитрашкивского.

Кроме этого, в Запорожском направлении захватчики проводят фортификационные работы, постоянно совершенствуются и проводит тактические занятия. Дмитрашковский добавил, что сегодня россияне пытались проводить разведку, но разведывательную группу накрыли огнем.

Напомним, что до 200 тысяч личного состава потеряла россия после своего полномасштабного вторжения в Украину. Значительное меньшинство из них произошло по небоевым причинам.

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