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Росіяни дозволяють мешканцям підтоплених територій евакуюватися тільки за гроші

7 червня 2023 10:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни дозволяють мешканцям підтоплених територій евакуюватися тільки за гроші
Мешканці окупованого і підтопленого лівобережжя Херсонщини. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти не допомагають мешканцям підтопленого лівобережжя Херсонської області рятуватися від стихії. Виїжджати з цих районів загарбники дозволяють тільки за гроші.

Про це в ефірі медіапроєкту "Ми — Україна" повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Евакуації не було

За словами Соболевського, російські окупанти, які контролюють лівобережну частину Херсонської області, не оголошували евакуацію населення на підтоплених внаслідку підриву ними ж Каховської ГЕС територіях регіону.

Крім того, загарбники навіть не скасували у цих районах комендантську годину, заблокувавши таким чином можливість людям самим врятуватися від затоплення.

Виїзд — тільки за гроші

Втім, одна можливість втекти від стихії, спровокованої злочинними діями російських окупантів, була.

Загарбники дозволяють українцям виїхати із затоплених територій лише за гроші.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

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