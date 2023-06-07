Россияне разрешают жителям подтопленных территорий эвакуироваться только за деньги
Российские оккупанты не помогают жителям подтопленного левобережья Херсонской области спасаться от стихии. Выезжать из этих районов захватчики разрешают только за деньги.
Об этом в эфире медиапроекта "Мы — Украина" сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
Эвакуации не было
По словам Соболевского, российские оккупанты, контролирующие левобережную часть Херсонской области, не объявляли эвакуацию населения на подтопленных в результате подрыва ими же Каховской ГЭС территориях региона.
Кроме того, захватчики даже не упразднили в этих районах комендантский час, заблокировав таким образом возможность людям самим спастись от затопления.
Выезд – только за деньги
Впрочем, одна возможность уйти от стихии, спровоцированной преступными действиями российских оккупантов, была.
Захватчики позволяют украинцам выехать с затопленных территорий только за деньги.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.