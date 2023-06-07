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Россияне разрешают жителям подтопленных территорий эвакуироваться только за деньги

7 июня 2023 10:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне разрешают жителям подтопленных территорий эвакуироваться только за деньги
Жители оккупированного и подтопленного левобережья Херсона. Фото из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты не помогают жителям подтопленного левобережья Херсонской области спасаться от стихии. Выезжать из этих районов захватчики разрешают только за деньги.

Об этом в эфире медиапроекта "Мы — Украина" сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Эвакуации не было

По словам Соболевского, российские оккупанты, контролирующие левобережную часть Херсонской области, не объявляли эвакуацию населения на подтопленных в результате подрыва ими же Каховской ГЭС территориях региона.

Кроме того, захватчики даже не упразднили в этих районах комендантский час, заблокировав таким образом возможность людям самим спастись от затопления.

Выезд – только за деньги

Впрочем, одна возможность уйти от стихии, спровоцированной преступными действиями российских оккупантов, была.

Захватчики позволяют украинцам выехать с затопленных территорий только за деньги.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

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