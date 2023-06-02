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Росіяни дуже бояться контрнаступу України, — голова Запорізької ОВА

2 червня 2023 10:44
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни дуже бояться контрнаступу України, — голова Запорізької ОВА
Російські окупанти. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти та колаборанти побоюються контрнаступу України з проривом до Азовського моря. З травня місяця, на окупованих територіях Запорізької області стали спостерігатися помітні ознаки нестабільності, такі як неорганізоване переміщення місцевого населення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Росіяни бояться контрнаступу України

За словами Юрія Малашка, вони мають інформацію про поточну ситуацію. Сім'ї місцевих працівників окупаційної влади переїжджають, тоді як самі працівники залишаються на своїх місцях. Переїзди здійснюються як у бік Росії і Криму.

Попри збільшення кількості атак на цивільні об'єкти (до 100-120 на добу), він підтверджує, що страхи окупантів про можливий наступ України виправдані.

До того ж окупаційна влада вживає додаткових заходів для посилення тиску, включаючи відкриття шлюзів зрошувальних каналів, що призводить до затоплення українських полів, створюючи додаткові перешкоди для можливого настання.

Нагадаємо, що Україна ледь не завмерла в очікуванні пробиття години відплати росіянам - контрнаступу ЗСУ. Вітчизняні та західні аналітики сповнені оптимізму та дають мінімальний відсоток можливим невдачам українських воїнів на полі бою.

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