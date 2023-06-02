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Россияне очень боятся контрнаступления Украины, — глава Запорожской ОВА

2 июня 2023 10:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне очень боятся контрнаступления Украины, — глава Запорожской ОВА
Российские оккупанты. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты и коллаборанты опасаются контрнаступления Украины с прорывом к Азовскому морю. С мая месяца, в оккупированных территориях Запорожской области стали наблюдаться заметные признаки нестабильности, такие как неорганизованное перемещение местного населения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Россияне боятся контрнаступления Украины

По словам Юрия Малашко, они владеют информацией о текущей ситуации. Семьи местных сотрудников оккупационной власти переезжают, в то время как сами работники остаются на своих местах. Переезды осуществляются как в сторону России, так и Крыма. 

Несмотря на увеличение числа атак по гражданским объектам (до 100-120 в сутки), он подтверждает, что страхи оккупантов о возможном наступлении Украины оправданны.

К тому же, оккупационные власти принимают дополнительные меры для усиления давления, включая открытие шлюзов оросительных каналов, что приводит к затоплению украинских полей, создавая дополнительные препятствия для возможного наступления.

Напомним, что Украина едва ль не замерла в ожидании пробития часа возмездия россиянам — контрнаступления ВСУ. Отечественные и западные аналитики полны оптимизма и дают минимальный процент возможным неудачам украинских воинов на поле боя.

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