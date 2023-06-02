Россияне очень боятся контрнаступления Украины, — глава Запорожской ОВА
Российские оккупанты и коллаборанты опасаются контрнаступления Украины с прорывом к Азовскому морю. С мая месяца, в оккупированных территориях Запорожской области стали наблюдаться заметные признаки нестабильности, такие как неорганизованное перемещение местного населения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Россияне боятся контрнаступления Украины
По словам Юрия Малашко, они владеют информацией о текущей ситуации. Семьи местных сотрудников оккупационной власти переезжают, в то время как сами работники остаются на своих местах. Переезды осуществляются как в сторону России, так и Крыма.
Несмотря на увеличение числа атак по гражданским объектам (до 100-120 в сутки), он подтверждает, что страхи оккупантов о возможном наступлении Украины оправданны.
К тому же, оккупационные власти принимают дополнительные меры для усиления давления, включая открытие шлюзов оросительных каналов, что приводит к затоплению украинских полей, создавая дополнительные препятствия для возможного наступления.
Напомним, что Украина едва ль не замерла в ожидании пробития часа возмездия россиянам — контрнаступления ВСУ. Отечественные и западные аналитики полны оптимизма и дают минимальный процент возможным неудачам украинских воинов на поле боя.