Росіяни екстрено перекрили Севастопольську бухту — що сталося

Блокада Севастопольської бухти. Фото: УНІАН

Чорноморський флот та морська піхота Росії перекрили рейд через бухту в окупованому Криму. Там заявили про нібито атаку морських дронів, а також про масовий "ракетно-дроновий удар" з боку ЗСУ.

Про це інформують росЗМІ та місцеві кримські пабліки.

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Як повідомляється, близько 21:00 за Києвом рух через Кримський міст було перекрито. Крім того, було заявлено про нібито ракетну атаку.

Згодом окупаційна влада Криму заявила про припинення руху морського транспорту у Севастополі. Потім взагалі бухту було перекрито та оголошено повітряну тривогу спочатку через ракетну атаку, потім через морські дрони, а пізніше через нібито "атаку повітряних безпілотників".

На тлі завтрашньої інавгурації Володимира Путіна пропагандистський телеканал Russia Today зганьбився вигаданою заявою, щодо атаки "50 безпілотниками та десятками ракет" по території Росії.

Скриншот допису RT

Нагадаємо, раніше в ніч проти 6 травня бійці ГУР вразили швидкісний катер російських загарбників. Згодом транспорт затонув.

Пізніше стало відомо, що знищенною ціллю виявився патрульно-десантний катер "Мангуст", на борту якого були гранатомети та ПЗРК. Плавзасіб затонув у бухті Вузька, біля селища Чорноморське.