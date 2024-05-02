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Удар по військовому аеродрому в Джанкої — з'явилися супутникові знімки наслідків

2 травня 2024 15:58
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Степан Гафтко
редактор
ЗСУ розбили аеродром в Джанкої
Наслідки удару ЗСУ по аеродрому в Джанкої. Фото: Крим.Реалії "Схеми"
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В мережі з'явились супутникові знімки, на яких зображені результати ударів Збройних сил України по військовому аеродрому в окупованому Джанкої. Фото зробив супутник Planet Labs.

Фотографії опублікувало Радіо Свобода "Схеми" у четвер, 2 травня. 

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Фото ударів ЗСУ по аеродрому в Джанкої

Колаборант та "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що військовослужбовці ЗСУ 30 квітня атакували аеродром у Джанкої за допомогою ракет ATACMS.

Як повідомляє низка кримських ЗМІ, на території військового аеродрому був знищений особовий склад окупантів, а також системи протиповітряної оборони С-300/С-400. Крім того, завдяки ракетному удару були знищені пускові установки та РЛС.

Знімки, які були зроблені супутником 27 квітня, підтверджують, що системи ППО дійсно знаходились на території аеродрому.

Нагадаємо, в окупованих росіянами  кримських містах, зокрема, у Джанкої, 30 квітня пролунали вибухи.

17 квітня після нічних вибухів у районі військового аеродрому в Джанкої частково перекрили рух на трасі. Водночас російська окупаційна влада причини обмежень не називає.

Крим
ЗСУ
обстріли
військова техніка
окупанти
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атака

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