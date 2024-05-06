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Россияне экстренно перекрыли Севастопольскую бухту — что произошло

6 мая 2024 22:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне экстренно перекрыли Севастопольскую бухту — что произошло
Блокада Севастопольской бухты. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Черноморский флот и морская пехота России перекрыли рейд через бухту в оккупированном Крыму. Там заявили о якобы атаке морских дронов, а также о массовом "ракетно-дроновом ударе" со стороны ВСУ.

Об этом информируют росСМИ и местные крымские паблики.

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Как сообщается, около 21:00 по Киеву движение через Крымский мост было перекрыто. Кроме того, было заявлено о якобы ракетной атаке.

Впоследствии оккупационные власти Крыма заявили о прекращении движения морского транспорта в Севастополе. Затем вообще бухта была перекрыта и объявлена воздушная тревога сначала из-за ракетной атаки, затем из-за морских дронов, а позже из-за якобы "атаки воздушных беспилотников".

На фоне завтрашней инаугурации Владимира Путина пропагандистский телеканал Russia Today опозорился вымышленным заявлением об атаке "50 беспилотниками и десятками ракет" по территории России.

атака по россии
Скриншот сообщения RT

Напомним, ранее в ночь на 6 мая бойцы ГУР поразили скоростной катер российских захватчиков. Впоследствии транспорт затонул.

Позже стало известно, что уничтоженной целью оказался патрульно-десантный катер "Мангуст", на борту которого были гранатометы и ПЗРК. Плавсредство затонуло в бухте Узкая, возле поселка Черноморское.

Крым
Черное море
Крымский мост
война в Украине
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