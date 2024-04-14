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Росіяни готують провокацію на Запорізькій АЕС — в Генштабі пояснили задум окупантів

14 квітня 2024 14:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни готують провокацію на Запорізькій АЕС — в Генштабі пояснили задум окупантів
Російський солдат. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники готують провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти хочуть провести операцію під фальшивим прапором.

Про це попередили у Генеральному штабі Збройних сил України у неділю, 14 квітня.

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Росіяни готують провокацію ЗАЕС

За інформацією української розвідки, російські загарбники готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій АЕС. Це буде певна операція під фальшивим прапором.

"Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу", — повідомили військові.

Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи.

Також в Генштабі розповіли, що лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

Військові додали, що це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу України та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС. 

"Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів. Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції", — наголосили в Генштабі.

Раніше ми повідомляли, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що всі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції було переведено у стан "холодного зупину". Це сталося вперше з 2022 року.

Нагадаємо, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, що від початку повномасштабної війни перебуває під російською окупацією. Про такі плани попередив президент Росії Володимир Путін.

Україна
провокація
ЗАЕС
окупанти
Генштаб ЗСУ

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