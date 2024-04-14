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Россияне готовят провокацию на Запорожской АЭС — в Генштабе объяснили замысел оккупантов

14 апреля 2024 14:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне готовят провокацию на Запорожской АЭС — в Генштабе объяснили замысел оккупантов
Российский солдат. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты хотят провести операцию под фальшивым флагом.

Об этом было предупреждено в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в воскресенье, 14 апреля.

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По информации украинской разведки, российские захватчики готовятся к очередной провокации на Запорожской АЭС. Это будет некая операция под фальшивым флагом.

"Россия является единственным террористом в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира", — сообщили военные.

Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к черте сознательной радиационной катастрофы.

Также в Генштабе рассказали, что только за последние недели Россия уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.

Военные добавили, что это сознательные российские действия, которые продолжают российскую практику шантажа Украины и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС.

"Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции", — отметили в Генштабе.

Ранее мы сообщали, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции были переведены в состояние "холодной остановки". Это произошло впервые с 2022 года.

Напомним, что Кремль планирует перезапустить украинскую Запорожскую АЭС, которая с начала полномасштабной войны находится под российской оккупацией. О таких планах предупредил президент России Владимир Путин.

Украина
провокация
ЗАЭС
оккупанты
Генштаб ВСУ

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