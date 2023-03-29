Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні: перехоплення СБУ

Російські військові "гастролюють" вздовж кордону білорусі

Військові рф намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні. Імовірна мета цих провокацій – втягнути у війну білорусь.

Про це свідчить нове перехоплення телефонної розмови між російськими військовими, оприлюднене СБУ.

Подробиці

На аудіозаписі військовий рф, який "гастролює" вздовж українського кордону, розповідає про це своєму знайомому.

"…мы в одном городе (в білорусі, - ред.). Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую х*йню... Короче, с этой стороны провоцируют хо*лов, чтобы они, типа, на белоруссию напали... Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало", – розповідає він.

А його співрозмовник у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме сюди. Однак той спростовує: "...опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей белоруссии уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши".

"Такі дії свідчать про те, що рф не припиняє спроб втягнути білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами", - пояснюють в СБУ.

Нагадаємо, раніше президент рф володимир путін заявив, що росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

У Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати ядерну зброю.

МЗС Україна виcловила вимогу скликати позачергове засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з наміром росії розмістити на території білорусі тактичну ядерну зброю. Україна також наголошує, що таке рішення рф є порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до білорусі несе загрозу європейській безпеці. Водночас Європейський Союз готовий відповісти на цю ескалацію новими санкціями.