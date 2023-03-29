Россияне готовят провокации на украинско-белорусской границе: перехват СБУ

Российские военные "гастролируют" вдоль границы Беларуси

Военные россии пытаются устроить провокации на украинско-белорусской границе. Вероятная цель этих провокаций – втянуть в войну беларусь.

Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговора между российскими военными, обнародованный СБУ.

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На аудиозаписи военный рф, который "гастролирует" вдоль украинской границы, рассказывает об этом своему знакомому.

"…мы в одном городе (в білорусі, - ред.). Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую х*йню... Короче, с этой стороны провоцируют хо*лов, чтобы они, типа, на белоруссию напали... Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало", – рассказывает он.

А его собеседник в это время воюет на Донецком направлении и ожидает, что подразделение товарища перекинут на помощь именно сюда. Однако тот опровергает: "...опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей белоруссии уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши".

"Такие действия свидетельствуют о том, что россия не прекращает попыток втянуть беларусь непосредственно в войну против Украины и делает это любыми способами", — объясняют в СБУ.

Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что рф 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ядерное оружие.

МИД Украины потребовал созвать внеочередное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций в связи с намерением россии разместить на территории беларуси тактическое ядерное оружие. Украина также отмечает, что такое решение россии является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в беларусь несет угрозу европейской безопасности. В то же время Европейский Союз готов ответить на эту эскалацию новыми санкциями.