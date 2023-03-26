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У Пентагоні розповіли, чи готується росія застосувати ядерну зброю

26 березня 2023 07:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ядерна зброя
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати її.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО", — заявили у Пентагоні.

Нагадаємо, Мінськ і москва домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Також ми писали, що у росії знову почали говорити про застосування ядерної зброї. Країна-терористка боїться нових військових постачань в Україну.

Додамо, росія згадала про осінні звинувачення на адресу України, буцімто та готується створити так звану "брудну бомбу". У МЗС рф заявили про прибуття до України контейнерів із радіоактивними елементами для цієї бомби.

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