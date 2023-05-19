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Росіяни готуються депортувати усіх мешканців окупованих територій

19 травня 2023 11:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни готуються депортувати усіх мешканців окупованих територій
Примусова евакуація з окупованих територій. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські загарбники хочуть вивезти із окупованих територій усіх українців. Цей процес вони намагаються підв’язати до проголошеного у окупованих районах України "воєнного стану".

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Підготовка до повної депортації

За словами Івана Федорова, російські окупанти планують депортувати із захоплених територій України усіх місцевих мешканців.

Для цього, пояснив офіційний міський голова Мелітополя, росіяни спочатку проголосили "воєнний стан" на усіх окупованих територіях.

А тепер вони ж пропонують примусово і контрольовано депортувати усе населення тих районів, де оголошено "воєнний стан" — тобто з усіх українських територій.

Терор і геноцид

Іван Федоров наголосив, що тих українців, які чинять спротив таким діям росіян, відправляють на підвал щонайменше на 30 днів.

"Що наступне? Закон, який офіційно виправдає геноцид українців? Росія — країна-терорист. Зупинити її — задача всього цивілізованого світу", — наголосив міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, що, за інформацією ГУР, окупаційні еліти уже вивезли сім’ї з Криму та інших захоплених територій і готуються тікати самі. Але населення заспокоюють, мовляв, усе йде за планом.

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