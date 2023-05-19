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Россияне готовятся депортировать всех жителей оккупированных территорий

19 мая 2023 11:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне готовятся депортировать всех жителей оккупированных территорий
Принудительная эвакуация с оккупированных территорий. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские захватчики хотят увезти с оккупированных территорий всех украинцев. Этот процесс они пытаются подвязать к введенному в оккупированных районах Украины "военному положению".

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Подготовка к полной депортации

По словам Ивана Федорова, российские оккупанты планируют депортировать с захваченных территорий Украины всех местных жителей.

Для этого, объяснил официальный городской голова Мелитополя, россияне сначала провозгласили "военное положение" на всех оккупированных территориях.

А теперь они же предлагают принудительно и контролируемо депортировать все население тех районов, где объявлено "военное положение", то есть со всех украинских территорий.

Террор и геноцид

Иван Федоров подчеркнул, что тех украинцев, которые противятся таким действиям россиян, отправляют на подвал по меньшей мере на 30 дней.

"Что следующее? Закон, который официально оправдает геноцид украинцев? Россия — страна-террорист. Остановить ее — задача всего цивилизованного мира", — подчеркнул городской голова Мелитополя.

Напомним, что, по информации ГУР, оккупационные элиты уже вывезли семьи из Крыма и других захваченных территорий и готовятся бежать сами. Но население успокаивают, мол, все идет по плану.

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