Росіяни готуються протидіяти морським дронам: що відомо

Флот РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російський флот у Чорному та Азовському морях готують протидіяти морським дронам. До того ж у Криму ворог також намагається покращити оборону.

Про це повідомляють у Military Media Center.

Читайте також:

У чому полягає підготовка

Повідомляється, що у Чорному та Азовському морях готують російський екіпаж, проводять розрахунки берегових військ та протидиверсійний захист пунктів базування флоту.

Також відомо, що на території тимчасово окупованого Криму ворог теж намагається покращити систему оборони позицій та районів.

Повідомлення про підготовку РФ у морі. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 серпня окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.

Також ми писали, що ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі із 13 до 5. Усі ракетоносії заведені в пункти базування.