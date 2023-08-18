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Росіяни готуються протидіяти морським дронам: що відомо

18 серпня 2023 18:19
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Козюк Тетяна
редактор
Росіяни готуються протидіяти морським дронам: що відомо
Флот РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський флот у Чорному та Азовському морях готують протидіяти морським дронам. До того ж у Криму ворог також намагається покращити оборону. 

Про це повідомляють у Military Media Center.

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У чому полягає підготовка

Повідомляється, що у Чорному та Азовському морях готують російський екіпаж, проводять розрахунки берегових військ та протидиверсійний захист пунктів базування флоту. 

Також відомо, що на території тимчасово окупованого Криму ворог теж намагається покращити систему оборони позицій та районів. 

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Повідомлення про підготовку РФ у морі. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 серпня окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.

Також ми писали, що ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі із 13 до 5. Усі ракетоносії заведені в пункти базування. 

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