Россияне готовятся противодействовать морским дронам: что известно
Российский флот в Черном и Азовском морях готовят противодействовать морским дронам. К тому же, в Крыму враг также пытается улучшить оборону.
Об этом сообщают в Military Media Center.
В чем состоит подготовка
Сообщается, что в Черном и Азовском морях готовят российский экипаж, производят расчеты береговых войск и противодиверсионную защиту пунктов базирования флота.
Также известно, что на территории временно оккупированного Крыма враг тоже пытается улучшить систему обороны позиций и районов.
Напомним, 18 августа оккупанты заявили об атаке безэкипажным кораблем.
Также мы писали, что враг снизил количество кораблей в Черном море с 13 до 5. Все ракетоносители заведены в пункты базирования.