Россияне готовятся противодействовать морским дронам: что известно

Флот РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Российский флот в Черном и Азовском морях готовят противодействовать морским дронам. К тому же, в Крыму враг также пытается улучшить оборону.

Об этом сообщают в Military Media Center.

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В чем состоит подготовка

Сообщается, что в Черном и Азовском морях готовят российский экипаж, производят расчеты береговых войск и противодиверсионную защиту пунктов базирования флота.

Также известно, что на территории временно оккупированного Крыма враг тоже пытается улучшить систему обороны позиций и районов.

Уведомление о подготовке РФ в море. Фото: скриншот

Напомним, 18 августа оккупанты заявили об атаке безэкипажным кораблем.

Также мы писали, что враг снизил количество кораблей в Черном море с 13 до 5. Все ракетоносители заведены в пункты базирования.