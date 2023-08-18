Росіяни заявили про атаку морськими дронами на Чорноморський флот
ЗСУ продовжує завдавати ударів по Чорноморському флоту РФ. Окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.
Про це розповіли росЗМІ.
Чорноморський флот під ударом ЗСУ
"ВСУ спробували атакувати безекіпажним катером кораблі Чорноморського флоту на південний захід від Севастополя. Сторожовий корабель "Питливий" та патрульний корабель "Василь Биків" знищили його вогнем з бортового озброєння. Про це повідомили у Міноборони Росії", — говориться у повідомленні загарбників.
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Нагадуємо, на Херсонщині вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У". Встановлено, що пуск ворожої цілі здійснювався з тимчасово окупованих територій.