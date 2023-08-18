Росіяни заявили про атаку морськими дронами на Чорноморський флот

Кораблі Чорноморського флоту РФ. Фото: RTVI

ЗСУ продовжує завдавати ударів по Чорноморському флоту РФ. Окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.

Про це розповіли росЗМІ.

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"ВСУ спробували атакувати безекіпажним катером кораблі Чорноморського флоту на південний захід від Севастополя. Сторожовий корабель "Питливий" та патрульний корабель "Василь Биків" знищили його вогнем з бортового озброєння. Про це повідомили у Міноборони Росії", — говориться у повідомленні загарбників.

Раніше ми повідомляли, українська компанія Temerland презентувала прототип роботизованої гусеничної платформи Scorpion 2. Для виконання бойових завдань її можуть використовувати як наземні війська, так і війська протиповітряної оборони. Її призначення — це вогнева підтримка.

Нагадуємо, на Херсонщині вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У". Встановлено, що пуск ворожої цілі здійснювався з тимчасово окупованих територій.