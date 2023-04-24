Росіяни хочуть захопити Бахмут до початку українського контрнаступу, — ISW

Російські найманці з “Вагнера” на території Бахмута. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська спробують повністю захопити Бахмут до початку контрнаступу Сил оборони України. Для цього "вагнерівців" підсилили підрозділами ВДВ.

Про це повідомив у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Спроба захопити Бахмут повністю

Російські війська, імовірно, спробують захопити усю територію Бахмута до початку повномасштабного наступу Сил оборони України.

При цьому підрозділи ПВК "Вагнер" продовжують зазнавати серйозних втрат на бахмутському напрямку.

Але, як підтвердив власник "Вагнера", його найманців підтримують у Бахмуті частини ВДВ. Російські ж військові блогери пишуть про те, що підрозділи 106-ї дивізії ВДВ РФ тримають оборону в районі Яковлівки, приблизно за 17 км на північний схід від Бахмута.

Не "Вагнером" єдиним

У Інституті вивчення війни зазначили, що, крім "Вагнера", в районі Бахмута також засвітилися інші іррегулярні військові формування.

Так, за інформацією українського Генштабу, на цю ділянку фронту прибули близько 200 чеченців з угруповання "Ахмат", але в бойових діях вони навряд чи брали активну участь.

Також відомо про те, що під Бахмутом воюють представники так званого "Донського козацтва".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може здати Бахмут, бо його окупація Росією значно розширить фронт. Це відкриє шлях на інші українські міста.