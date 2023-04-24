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Ось справжня причина: Зеленський розповів, чому важливо втримати Бахмут

24 квітня 2023 02:42
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Інна Буряк
редактор
Ось справжня причина: Зеленський розповів, чому важливо втримати Бахмут
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може здати Бахмут, бо його окупація Росією значно розширить фронт. Це відкриє шлях на інші українські міста.

Про це президент розповів в інтерв'ю Al Arabiya.

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Видання повідомляє, попри те, що деякі аналітики вважають, що Бахмут не має великого стратегічного значення, Зеленський наполягає на тому, що Україна не відмовиться від цього міста. 

"Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це [допоможе] розширити фронт і дасть російським військам і ПВК "Вагнер" шанс захопити більше наших земель", — наголосив він.

Президент також зазначив, якщо Росія захопить Бахмут, то це може стати плацдармом для наступу на Краматорськ і Слов’янськ, які РФ давно мріє окупувати. 

Крім того, Зеленський подякував союзникам за підтримку, зазначивши, що, допомагаючи Україні, вони також підтримують і себе. 

Нагадаємо, що вчора, 23 квітня, Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні звернувся до українців. Він нагадав, що перемога має бути спільною, і просить шанувати те, що в інших куточках України тихо, а не так, як на передовій.

Також ми писали, що 22 квітня Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що нині набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. До санкційних списків додано 322 компанії.

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