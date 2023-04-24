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Россияне хотят захватить Бахмут до начала украинского контрнаступления, — ISW

24 апреля 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне хотят захватить Бахмут до начала украинского контрнаступления, — ISW
Российские наемники из Вагнера на территории Бахмута. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска попытаются полностью захватить Бахмут до начала контрнаступления Сил обороны Украины. Для этого "вагнеровцев" усилили подразделениями ВДВ.

Об этом сообщил в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Попытка захватить Бахмут полностью

Российские войска предположительно попытаются захватить всю территорию Бахмута до начала полномасштабного наступления Сил обороны Украины.

При этом подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают нести серьезные потери на бахмутском направлении.

Но, как подтвердил владелец "Вагнера", его наемников поддерживают в Бахмуте части ВДВ. Российские же военные блоггеры пишут о том, что подразделения 106-й дивизии ВДВ РФ держат оборону в районе Яковлевки, примерно в 17 км к северо-востоку от Бахмута.

Не "Вагнером" единственным

В Институте изучения войны отметили, что кроме "Вагнера" в районе Бахмута также засветились другие иррегулярные военные формирования.

Так, по информации украинского Генштаба, на этот участок фронта прибыли около 200 чеченцев из группировки "Ахмат", но в боевых действиях они вряд ли активно участвовали.

Также известно о том, что под Бахмутом воюют представители так называемого "Донского казачества".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сдать Бахмут, потому что его оккупация Россией значительно расширит фронт. Это откроет путь другим украинским городам.

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