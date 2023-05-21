Росіяни крадуть катери у мешканців Херсонщини, — ЦНС

Ворог продовжує грабувати мешканців Херсонщини. Фото: УНІАН

Окупанти не пипиняють грабувати мирне населення України на тимчасово окупованих територіях. На Херсонщині ворог масово відбирає у цивільних катери.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

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"Вилучені човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином окупанти намагаються вирішити проблему дефіциту плавзасобів", — йдеться в повідомленні Центру.

Нагадаємо, Вищий Антикорупційний суд України конфіскував активи херсонського колаборанта Сальдо. Зокрема, відібрали ПАТ, приватні будівлі та апартаменти площею понад 300 квадратів.