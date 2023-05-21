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Росіяни крадуть катери у мешканців Херсонщини, — ЦНС

21 травня 2023 03:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Росіяни крадуть катери у мешканців Херсонщини, — ЦНС
Ворог продовжує грабувати мешканців Херсонщини. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окупанти не пипиняють грабувати мирне населення України на тимчасово окупованих територіях. На Херсонщині ворог масово відбирає у цивільних катери.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

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"Вилучені човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином окупанти намагаються вирішити проблему дефіциту плавзасобів", — йдеться в повідомленні Центру.

Нагадаємо, Вищий Антикорупційний суд України конфіскував активи херсонського колаборанта Сальдо. Зокрема, відібрали ПАТ, приватні будівлі та апартаменти площею понад 300 квадратів.

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