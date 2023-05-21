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Россияне воруют катера у жителей Херсонской области, — ЦНС

21 мая 2023 03:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Россияне воруют катера у жителей Херсонской области, — ЦНС
Враг продолжает грабить жителей Херсонской области. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оккупанты не перестают грабить мирное население Украины на временно оккупированных территориях. В Херсонской области враг массово отбирает у гражданских катера.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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"Изъятые лодки "официально" передали на баланс подразделениям российских оккупационных войск. Таким образом кафиры пытаются решить проблему дефицита плавсредств", — говорится в сообщении Центра.

Напомним, Высший Антикоррупционный суд Украины конфисковал активы херсонского коллаборанта Сальдо. В частности, отобрали ПАО, частные здания и апартаменты площадью более 300 квадратов.

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