Россияне воруют катера у жителей Херсонской области, — ЦНС
Оккупанты не перестают грабить мирное население Украины на временно оккупированных территориях. В Херсонской области враг массово отбирает у гражданских катера.
Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.
Россияне забрали у местных жителей около 100 катеров.
"Изъятые лодки "официально" передали на баланс подразделениям российских оккупационных войск. Таким образом кафиры пытаются решить проблему дефицита плавсредств", — говорится в сообщении Центра.
Напомним, Высший Антикоррупционный суд Украины конфисковал активы херсонского коллаборанта Сальдо. В частности, отобрали ПАО, частные здания и апартаменты площадью более 300 квадратов.