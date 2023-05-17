У Херсоні затримали медсестру, яка шпигувала за пораненими воїнами ЗСУ
Служба безпеки України затримала у Херсоні медсестру, завербовану ФСБ. Жінка повідомляла російським окупантам інформацію про обстріли регіону, а також про кількість поранених українських солдатів, які лікувалися у її медзакладі.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Завербована ФСБшником
В Херсоні Служба безпеки України викрила російську агентку. Нею виявилася медсестра однієї із лікарень.
Під час окупації міста вона була завербована співробітником ФСБ РФ і після деокупації залишилася у місті, працюючи на ворога.
Зокрема, медсестра збирала і передавала росіянам дані про кількість військових, які проходять лікування у медичному закладі, де вона працює.
Коригування ударів по Херсону
Крім того, зрадниця збирала дані про наслідки російських обстрілів Херсона.
Зібрану інформацію, яку вона передавала за допомогою одного з месенджерів, російські окупанти використовували для повторних ударів.
Арешт і підозра
Колаборантці, яка працювала на росіян, оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Суд визначив їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що у лютому в Херсоні затримали колаборантів, які під час окупації керували однією із катівень.