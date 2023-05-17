У Херсоні затримали медсестру, яка шпигувала за пораненими воїнами ЗСУ

Затримання медсестри-зрадниці. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала у Херсоні медсестру, завербовану ФСБ. Жінка повідомляла російським окупантам інформацію про обстріли регіону, а також про кількість поранених українських солдатів, які лікувалися у її медзакладі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Завербована ФСБшником

В Херсоні Служба безпеки України викрила російську агентку. Нею виявилася медсестра однієї із лікарень.

Під час окупації міста вона була завербована співробітником ФСБ РФ і після деокупації залишилася у місті, працюючи на ворога.

Зокрема, медсестра збирала і передавала росіянам дані про кількість військових, які проходять лікування у медичному закладі, де вона працює.

Коригування ударів по Херсону

Крім того, зрадниця збирала дані про наслідки російських обстрілів Херсона.

Зібрану інформацію, яку вона передавала за допомогою одного з месенджерів, російські окупанти використовували для повторних ударів.

Переписка зрадниці із ворогом

Фото: СБУ

Херсонська медсестра-зрадниця

Фото: СБУ

Зрадниця переписувалася з ФСБшником

Фото: СБУ

Херсонська колаборантка

Фото: СБУ

Арешт і підозра

Колаборантці, яка працювала на росіян, оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд визначив їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у лютому в Херсоні затримали колаборантів, які під час окупації керували однією із катівень.