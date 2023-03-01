Росіяни майже вичерпали запаси іранських дронів, — британська розвідка

Окупанти будуть шукати заміну іранським дронам, які майже закінчилися

Російська армія демонструє зниження темпів дронових атак по території України. Це вказує на закінчення запасів іранських бойових безпілотників у росії.

Про це повідомило у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни Міністерство оборони Великої Британії.

Остання дронова атака рф

Британські військові аналітики нагадали, що востаннє на сьогодні росіяни здійснювали масову атаку дронами по території України у ніч з 26 на 27 лютого.

Тоді вони використали 14 безпілотників-камікадзе, з яких українська ППО збила 11.

Запаси майже вичерпані

Міноборони Великої Британії нагадало, що до того подібна атака була здійснена аж 15 лютого.

Таке зниження темпів дронових атак, імовірно, свідчить про те, що російська армія практично вичерпала запаси іранських безпілотників.

Тепер вона, скоріш за все, шукатиме нові шляхи поповнення запасів цього виду озброєння.

Зміна місця запуску

Разом з тим, зазначили британські розвідники, під час цієї атаки дрони запускали, судячи з напрямку польоту, з Брянської області.

Раніше запуски здійснювалися з Краснодарського краю, через Азовське море.

Нова точка запуску скоротить час польоту безпілотників над територію України.

Нагадаємо, що у ніч з 28 лютого на 1 березня російські окупаційні війська здійснили атаку по території України за допомогою чотирьох дронів Shahed-136/131. Усі ворожі безпілотники були збиті.

Фото з відкритих джерел