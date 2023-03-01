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Россияне почти исчерпали запасы иранских дронов, — британская разведка

1 марта 2023 09:52
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Оккупанты будут искать замену почти закончившимся иранским дронам
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российская армия демонстрирует понижение темпов дроновых атак по территории Украины. Это указывает на окончание запасов иранских боевых беспилотников в россии.

Об этом сообщило в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.

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Британские военные аналитики напомнили, что в последний раз на сегодняшний день россияне осуществляли массовую атаку дронами по территории Украины в ночь с 26 на 27 февраля.

Тогда они использовали 14 беспилотников-камикадзе, из которых украинское ПВО сбило 11.

Запасы почти исчерпаны

Минобороны Великобритании напомнило, что до того подобная атака была совершена 15 февраля.

Такое понижение темпов дроновых атак, вероятно, свидетельствует о том, что российская армия практически исчерпала запасы иранских беспилотников.

Теперь она скорее всего будет искать новые пути пополнения запасов этого вида вооружения.

Смена места запуска

Вместе с тем, отметили британские разведчики, во время этой атаки дроны запускали, судя по направлению полета, из Брянской области.

Ранее запуски производились из Краснодарского края, через Азовское море.

Новая точка запуска сократит время полета беспилотников на территории Украины.

Напомним, что в ночь с 28 февраля на 1 марта российские оккупационные войска совершили атаку по территории Украины с помощью четырех дронов Shahed-136/131. Все вражеские беспилотники были сбиты.

Фото из открытых источников

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