​​​​​​​Нічна атака дронів: Повітряні сили знищили усі "Шахеди", які були запущені росіянами

Українська армія знищила чотири дрони-камікадзе

У ніч з 28 лютого на 1 березня російські окупаційні війська здійснили атаку по території України за допомогою чотирьох дронів Shahed-136/131. Усі ворожі безпілотники були збиті.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака рф

У ніч проти 1 березня російські загарбники здійснили чергову спробу атаки на територію України.

Для повітряного удару по мирних українських населених пунктах росіяни використали іранські дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Успішна робота ППО

Усього війська країни-агресора запустили на територію України чотири безпілотні літальні апарати.

Силами та засобами протиповітряної оборони України були збиті усі чотири дрони-камікадзе.

Нагадаємо, що за увесь час війни Сили оборони України виявили і ліквідували 2055 бойових російських безпілотників різних типів та модифікацій.

Додамо, що Міністерство оборони США заявило, що не має доказів витоку американської зброї з України на чорний ринок, і похвалило ЗСУ за максимально ефективне використання цієї зброї у війні проти російського агресора.

Фото: Генштаб ЗСУ