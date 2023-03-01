Нічна атака дронів: Повітряні сили знищили усі "Шахеди", які були запущені росіянами
У ніч з 28 лютого на 1 березня російські окупаційні війська здійснили атаку по території України за допомогою чотирьох дронів Shahed-136/131. Усі ворожі безпілотники були збиті.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
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Повітряна атака рф
У ніч проти 1 березня російські загарбники здійснили чергову спробу атаки на територію України.
Для повітряного удару по мирних українських населених пунктах росіяни використали іранські дрони-камікадзе Shahed-136/131.
Успішна робота ППО
Усього війська країни-агресора запустили на територію України чотири безпілотні літальні апарати.
Силами та засобами протиповітряної оборони України були збиті усі чотири дрони-камікадзе.
Нагадаємо, що за увесь час війни Сили оборони України виявили і ліквідували 2055 бойових російських безпілотників різних типів та модифікацій.
Додамо, що Міністерство оборони США заявило, що не має доказів витоку американської зброї з України на чорний ринок, і похвалило ЗСУ за максимально ефективне використання цієї зброї у війні проти російського агресора.
Фото: Генштаб ЗСУ