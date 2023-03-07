Росіяни масово обстріляли мирні міста і села Донеччини: є загиблі і поранені
Учора, 6 березня, на Донеччині внаслідок масованих російських обстрілів загинула літня жінка. Восьмеро мирних жителів отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
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Обстріли Донеччини
Учора, 6 березня, російські окупаційні війська завдали масованого артилерійського та мінометного удару по містах і селах Донецької області.
Під удар потрапили, зокрема, міста Костянтинівка та Часів Яр, села Максимільянівка Покровського району, а також Шахтарське і Золота Нива Волноваського району.
Наслідки обстрілу
Були зафіксовані влучання у приватні житлові будинки, господарські споруди і автомобілі місцевих мешканців.
Внаслідок обстрілу загинула 85-річна мирна мешканка.
Поранення отримали вісім осіб — шестеро чоловіків та двоє жінок віком від 19 до 73 років.
Із мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх було госпіталізовано до лікарень.
Нагадаємо, що 4 березня внаслідок російських обстрілів Донецької області загинули дві мешканки Бахмута. Ще п’ятеро громадян, серед яких 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Фото: Донецька обласна прокуратура