​​​​​​​Росіяни масово обстріляли мирні міста і села Донеччини: є загиблі і поранені

Окупанти знову завдали удару по Донецькій області

Учора, 6 березня, на Донеччині внаслідок масованих російських обстрілів загинула літня жінка. Восьмеро мирних жителів отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Обстріли Донеччини

Учора, 6 березня, російські окупаційні війська завдали масованого артилерійського та мінометного удару по містах і селах Донецької області.

Під удар потрапили, зокрема, міста Костянтинівка та Часів Яр, села Максимільянівка Покровського району, а також Шахтарське і Золота Нива Волноваського району.

Наслідки обстрілу

Були зафіксовані влучання у приватні житлові будинки, господарські споруди і автомобілі місцевих мешканців.

Внаслідок обстрілу загинула 85-річна мирна мешканка.

Поранення отримали вісім осіб — шестеро чоловіків та двоє жінок віком від 19 до 73 років.

Із мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх було госпіталізовано до лікарень.

Нагадаємо, що 4 березня внаслідок російських обстрілів Донецької області загинули дві мешканки Бахмута. Ще п’ятеро громадян, серед яких 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Фото: Донецька обласна прокуратура