Россияне массово обстреляли мирные города и села Донецкой области: есть погибшие и раненые

Оккупанты снова нанесли удар по Донецкой области

Вчера, 6 марта, в Донецкой области в результате массированных российских обстрелов погибла пожилая женщина. Восемь мирных жителей получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Обстрелы Донбасса

Вчера, 6 марта, российские оккупационные войска нанесли массированный артиллерийский и минометный удар по городам и селам Донецкой области.

Под удар попали, в частности, города Константиновка и Часов Яр, села Максимилиановка Покровского района, а также Шахтерское и Золотая Нива Волновахского района.

Последствия обстрела

Были зафиксированы попадания в частные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.

В результате обстрела погибла 85-летняя мирная жительница.

Ранения получили восемь человек — шесть мужчин и две женщины в возрасте от 19 до 73 лет.

С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями они были госпитализированы в больницы.

Напомним, что 4 марта в результате российских обстрелов Донецкой области погибли две жительницы Бахмута. Еще пятеро граждан, среди которых 17-летний юноша, получили ранения разной степени тяжести.

Фото: Донецкая областная прокуратура