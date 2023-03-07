Россияне массово обстреляли мирные города и села Донецкой области: есть погибшие и раненые
Вчера, 6 марта, в Донецкой области в результате массированных российских обстрелов погибла пожилая женщина. Восемь мирных жителей получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
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Обстрелы Донбасса
Вчера, 6 марта, российские оккупационные войска нанесли массированный артиллерийский и минометный удар по городам и селам Донецкой области.
Под удар попали, в частности, города Константиновка и Часов Яр, села Максимилиановка Покровского района, а также Шахтерское и Золотая Нива Волновахского района.
Последствия обстрела
Были зафиксированы попадания в частные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.
В результате обстрела погибла 85-летняя мирная жительница.
Ранения получили восемь человек — шесть мужчин и две женщины в возрасте от 19 до 73 лет.
С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями они были госпитализированы в больницы.
Напомним, что 4 марта в результате российских обстрелов Донецкой области погибли две жительницы Бахмута. Еще пятеро граждан, среди которых 17-летний юноша, получили ранения разной степени тяжести.
Фото: Донецкая областная прокуратура