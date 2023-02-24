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З'явився рецепт захисту прикордоння від російських обстрілів

24 лютого 2023 12:18
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Експерт запропонував спосіб захисту Півночі від російських обстрілів
ЗСУ можуть нейтралізувати армію путіна до "нешкідливого" стану
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Для того, щоб убезпечити українське прикордоння від російських ракетно-артилерійських обстрілів, необхідно створити демпферну зону. Або довести армію російського диктатора володимира путіна до такого, щоб вона була не здатна комусь загрожувати.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"До тих пір, поки буде йти повномасштабна війна, від обстрілів з ворожої території потерпатимуть мешканці українського прикордоння", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

Тому, припустив він, в подальшому цілком логічним є вирішення питання щодо створення так званої демпферної зони завширшки від 40 до 100 кілометрів. 

За словами Селезньова, певно, це буде варіант, який дозволить нам відносно безпечно себе почувати. 

"Чи то буде досвід створення такої зони на кшталт між Сирією та Туреччиною, чи між Палестиною та Західним берегом річки Йордан. Але те, що ми перед цим вибором постанемо це — очевидно", — наголосив військовий експерт.

Водночас він не виключив, що питання буде вирішено радикально і "теперішня путінська армія буде повністю "зачищена" до того стану, що вона вже нікому ніколи не зможе загрожувати".

Що роблять окупанти

Окупанти щодня обстрілюють правобережну Херсонщину запалювальними снарядами, зокрема такими, які призводять до пожеж у приватному секторі.

Прокуратура Сумської області розпочала розслідування за фактом обстрілу прикордонних населених пунктів регіону. За даними слідства, рф обстріляла Білопільську територіальну громаду в Сумській області.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

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