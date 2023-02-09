Российские войска еще раз обстреляли территорию Донецкой области, один человек был ранен

Один человек был ранен в селе Новоэкономическое

В течение суток российские оккупанты нанесли многочисленные удары по мирным городам и селам Донецкой области. Под обстрелы попали даже населенные пункты в глубоком тылу.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Удар в тыл

Ночью российские оккупанты обстреляли Гродовскую громаду в Покровском районе.

В селе Новоэкономическое был ранен один человек. Также известно о повреждении церкви.

Кроме того, под удар попали и окрестности Краматорска. Было попадание на территории одного из промышленных предприятий города.

Волновахское направление

Россияне нанесли ракетный удар по селам Богатырь и Богоявленко.

В обоих населенных пунктах были повреждены частные здания.

Донецкое направление

Зафиксированы пять обстрелов Кураховской громады.

В Новоселидове пострадали детский сад, амбулатория, дом семейного досуга, предприятие и жилые дома.

Россияне обстреляли окрестности Курахово и Трудового.

Обошлось без жертв.

Горловское направление

Оккупанты ракетами обстреляли Константиновку, также под удар российской артиллерии попало село Иванополье.

В Иванополье были повреждены жилой дом и склад.

Также россияне нанесли удар по Нью-Йорку, где вражеские снаряды повредили девятиэтажку.

Лисичанское направление

Российские войска обстреляли город Северск.

В нем была повреждена жилая двухэтажка.

Напомним, что за время войны от действий российских войск на территории Донецкой области погиб 1351 мирный гражданин.

Ранения разной степени тяжести получили 2995 мирных жителей Донбасса.

Эти данные не включают ныне оккупированные информацию из Волновахи и Мариуполя, поэтому там невозможно посчитать количество жертв российского вторжения.

Фото: Telegram Кириленко