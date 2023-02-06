За добу росіяни убили одного мирного жителя Донеччини

За час війни загинуло понад 1300 мирних жителів Донеччини: минулої доби знову постраждав Бахмут
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу у Бахмуті одна людина загинула, інша отримала поранення.
Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Російський удар по Бахмуту
Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.
За минулу добу такі удари по Бахмуту приинесли втрати серед мирного населення.
Так, відомо про одного загиблого у цьому місті. Ще одна людина отримала поранення. У якому стані пораненинй, поки що невідомо.
Загальна кількість втрат на Донеччині
За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинув 1351 мирний громадянин.
Поранення різного ступеню тяжкості отримали 2995 мирних жителів Донеччини.
Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.
Нагадаємо, що президент росії володимир путін хоче захопити усю територію Донецької і Луганської областей до кінця лютого.
Втім, аналітики ISW наголошують, що кремлівський диктатор, імовірно, знову помилився в оцінці потужності власних збройних сил.
Інститут вивчення війни не виявив жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову потужність для того, аби завоювати понад 11 тисяч квадратних кілометрів території Донецької області до кінця лютого.
Також у Інституті зазначили, що можливий новий великий наступ окупаційної армії достроково завершиться у квітні, під час сезону весняних дощів.
Після чого Україна, яка саме отримає західні танки, зможе піти у власний контрнаступ у кінці весни чи на початку літа.
Фото: Telegram Кириленка