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Росіяни мінують береги річок на Херсонщині, є випадки підриву місцевого населення, — Генштаб

19 квітня 2023 07:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни мінують береги річок на Херсонщині, є випадки підриву місцевого населення, — Генштаб
Російські солдати мінують українську територію. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська в Херсонській області мінують акваторію річок Дніпро і Конка. На встановлених російських мінах уже кілька разів підривалися місцеві жителі.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Мінування на Херсонщині

Як стало відомо українській розвідці, російські окупанти мінують окуповані території. 

Йдеться, зокрема, про захоплену лівобережну частину Херсонської області.

Таким чином, вони намагаються наростити свої оборонні можливості.

Підриваються цивільні

Відомо про випадки мінування берегів та акваторії річок Дніпро і Конка.

Уже зафіксовані випадки підриву місцевого населення — людей, які намагалися вийти на воду.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що російські окупаційні війська мінують територію навколо захопленого 2022 року Енергодара. Небезпечно може бути як у лісосмугах, так і на березі Каховського водосховища.

А на відбитих позиціях у росіян українські бійці постійно знаходять заміновані предмети, зокрема смартфони та ноутбуки.

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