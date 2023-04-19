Россияне минируют берега рек на Херсонщине, есть случаи подрыва местного населения, — Генштаб
Российские оккупационные войска в Херсонской области минируют акваторию рек Днепр и Конка. На установленных российских минах уже несколько раз подрывались местные жители.
Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Минирование в Херсонской области
Как стало известно украинской разведке, российские оккупанты минируют оккупированные территории.
Речь идет, в частности, о захваченной левобережной части Херсонской области.
Таким образом они пытаются нарастить свои оборонные возможности.
Подрываются гражданские
Известно о случаях минирования берегов и акватории рек Днепр и Конка.
Уже зафиксированы случаи подрыва местного населения – людей, пытавшихся выйти на воду.
Напомним, в марте стало известно, что российские оккупационные войска минируют территорию вокруг захваченного в 2022 году Энергодара. Опасно может быть как в лесных полосах, так и на берегу Каховского водохранилища.
А на отраженных позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки.