Россияне минируют берега рек на Херсонщине, есть случаи подрыва местного населения, — Генштаб

Российские солдаты минируют украинскую территорию. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска в Херсонской области минируют акваторию рек Днепр и Конка. На установленных российских минах уже несколько раз подрывались местные жители.

Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Как стало известно украинской разведке, российские оккупанты минируют оккупированные территории.

Речь идет, в частности, о захваченной левобережной части Херсонской области.

Таким образом они пытаются нарастить свои оборонные возможности.

Подрываются гражданские

Известно о случаях минирования берегов и акватории рек Днепр и Конка.

Уже зафиксированы случаи подрыва местного населения – людей, пытавшихся выйти на воду.

Напомним, в марте стало известно, что российские оккупационные войска минируют территорию вокруг захваченного в 2022 году Энергодара. Опасно может быть как в лесных полосах, так и на берегу Каховского водохранилища.

А на отраженных позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки.