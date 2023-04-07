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Россияне минуют окрестности Энергодара, — городской голова

7 апреля 2023 10:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты минуют украинскую территорию
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска минуют территорию вокруг захваченного в 2022 году Энергодара. Опасно может быть как в лесных полосах, так и на берегу Каховского водохранилища.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Угроза жителям Энергодара

Глава официального горсовета захваченного россиянами города предупредил земляков о том, что посещение пригородов опасно.

"Весной, с началом так называемого "дачного" сезона, новая опасность предстает перед владельцами приусадебных и загородных домов и участков. Это касается не только риска наступить на мину на собственном огороде или по дороге к нему, но и высокой вероятности при обработке земли задеть неразорванный снаряд", — заявил Орлов.

Минирование территории

По словам Орлова, российские оккупанты минуют окрестности Энергодара.

В частности, для мирных жителей есть опасность как в лесополосах близ Энергодара, так и на прибрежных территориях Каховского водохранилища.

Напомним, в марте Дмитрий Орлов сообщал, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области оккупанты испытывают кадровый голод. Они ищут коллаборантов по объявлению и предлагают неограниченную заработную плату.

Фото из российских СМИ

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