Кадровий голод: в Енергодарі окупанти шукають колаборантів по оголошенню

Енергодар

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області окупанти відчувають кадровий голод. Вони шукають колаборантів по оголошенню та пропонують необмежену заробітну плату.

Про це розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Головне "професійне" завдання колаборантів — радісно розповідати про комфортне життя в Енергодарі. Вони повинні говорити про затишок після приходу росіян.

"І водночас звісно, старанно не помічати зубожіння та відчай людей, які стали заручниками воєнних злочинців, руйнацію критичної інфраструктури міста, спорожнілі вулиці та будинки, чисельні катівні, загальну атмосферу ненависті та терору", — розповів Орлов.

Судячи з оголошень окупантів, для цього не надто потрібна вища освіта. Росіяни шукають колаборантів, які взагалі позбавлені навички думати та аналізувати. За словами мера Енергодара, критичне мислення і людяність для пропагандистів рф — це такий самий рудимент, як і для військових країни-агресора.

Орлов зазначив, чим гірші в окупантів справи, тим більший штат пропагандистів їм потрібен.

"Щоправда, судячи з того, що таке оголошення на каналах рашистів з’являється вже не вперше, кадровий голод вони відчувають навіть в цій — надважливій для рф ідеологічній сфері", — повідомив мер.

Навіть попри обіцянку зарплати "без верхньої планки", окупантам не вдалося знайти достатню кількість зрадників в Енергодарі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих та захоплених територіях України російські окупанти за активної підтримки місцевих колаборантів збільшують кількість катівень. Останнім прикладом є південно-східна частина Енергодару Запорізької області, де було помічено нову катівню.

Також ми писали, що російські окупанти зіткнулися з суттєвим дефіцитом кадрів для роботи на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Водночас у працівників "Росатому", які прибули для роботи на станції із росії, закінчилися контракти.