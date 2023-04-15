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Россияне на оккупированных территориях занимаются мародерством, обесточивающим города

15 апреля 2023 07:52
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Россияне на оккупированных территориях занимаются мародерством, обесточивающим города
Российские военные на оккупированных территориях. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на оккупированных территориях. Из-за их неправомерных действий некоторые улицы городов обесточены.

Об этом информирует Генштаб.

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Обесточивание через войска РФ

На временно захваченной территории Украины войска РФ продолжают заниматься мародерством.

В Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов, что приводит к обесточению отдельно взятых улиц населенных пунктов района.

Напомним, что Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В течение 14 апреля противник нанес новые авиационные и ракетные удары.

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