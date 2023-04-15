Россияне на оккупированных территориях занимаются мародерством, обесточивающим города
Российские захватчики продолжают совершать мародерство на оккупированных территориях. Из-за их неправомерных действий некоторые улицы городов обесточены.
Об этом информирует Генштаб.
Обесточивание через войска РФ
На временно захваченной территории Украины войска РФ продолжают заниматься мародерством.
В Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов, что приводит к обесточению отдельно взятых улиц населенных пунктов района.
Напомним, что Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В течение 14 апреля противник нанес новые авиационные и ракетные удары.