Окупанти по-новому використовують артилерію на Сході та готуються обороняти Південь

Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ. Фото: РосЗМІ

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 3870 російських окупантів, 17 танків і 53 броньовані машини, 53 одиниці автомобільної техніки та цистерн, 48 БпЛА, 59 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 17 одиниць спеціальної техніки та 2 засоби ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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На Білоруському напрямку упродовж останнього тижня активного руху техніки та особового складу на території цієї країни не спостерігається.

За словами Селезньова, є певні тактичні переміщення у тому числі відпрацювання деяких завдань в рамках навчань з приведення до вищого ступеню бойової готовності окремих бригад збройних сил Республіки Білорусь.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Також продовжується підготовка невеликої кількості російських "чмобіків" шляхом їхнього вишколу на полігонах, однак загрози з Північного напрямку поки що немає", — сказав Селезньов.

На півночі зберігається загроза дронів

На території Брянської та Курської областей Російської Федерації за минулий тиждень ситуація суттєвих змін не зазнала.

"Є невелика кількість сил і засобів російських військ, які діють у найближчому прикордонні, але це в основному мобілізовані, які сформовані в підрозділи так званої самооборони не зрозуміло від кого", — констатував військовий експерт.

Єдині загрози, які сьогодні потенційно виходять з цих регіонів, додав він, це — зльоти російської авіації, внаслідок чого на прилеглих до них областях України оголошується повітряна тривога. А також з тих місць можливі запуски ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед-136".

Зліт російського винищувача Су-27. Фото: Wikimedia commons

Разом з тим в Бєлгородській області ворог продовжує накопичення ресурсів на військовій базі в районі Нового Осколу. Однак переміщення з неї сил і засобів агресора ближче до українського кордону на сьогодні не фіксується.

Водночас варто зауважити, що динаміки подій на Куп'янському напрямку поки немає за винятком бойових дій, які час від часу спалахують у напрямку на Кремінну. Однак бойові зіткнення мають характер місцевого значення та тривають там здебільшого в районі автотраси Р-66 — на 3-5 км західніше від неї.

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Найбільше складна ситуація продовжує залишатися в районі Бахмута. Росіяни підтягнули туди достатню кількість свіжих десантних військ у тому числі тих, які перебували на інших ділянках фронту у тому числі — з Південного фасу російсько-української лінії зіткнення.

Разом з тим ситуація в районі Авдіївки та Мар'їнки залишається напруженою та динамічною — росіяни підтягнули туди додаткові ресурси, вони використовують там своє чисельну перевагу і перевагу в кількості артилерійських систем.

Російський солдат заряджає артустановку. Фото: РосЗМІ

"До речі, чутки про нестачу у росіян боєприпасів є лише чутками. Ворог переформатував питання постачання боєприпасів і зосереджує їх на трьох напрямках: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Решта ділянок фронту в плані насиченості артилерійським вогнем, скажімо так, мінімальна, відповідно, і темпи артилерійського вогню там кратно менші", — пояснив Селезньов

Тиша перед бурею

Як зазначає український офіцер, під Вугледаром інтенсивність бойових дій росіян наразі практично зійшла до нуля.

Це пояснюється тим, зазначив Селезньов, що три бригади та п'ять полків росіян, які перебували там, зазнали важких втрат і відновлюються, поповнюючи людські та матеріально-технічні ресурси.

"Але для росіян ситуація на цьому напрямку достатньо проблематична. Завдяки тому, що Вугледар розташований на висотах, наші переглядають обрій навколо достатньо далеко, а отже, окупантам не вдається таємно та безкарно передислоковувати свої підрозділи", — запевнив колишній посадовець українського Генштабу.

Вугледар майже знищено окупантами. Фото: Reuters

Ворог перекопав Запоріжжя

На Запорізькому напрямку російські окупанти продовжують зариватися в землю. При цьому риють окопи скрізь, де треба і не треба.

Очевидно, припустив Селезньов, росіяни розглядають різні варіанти, у тому числі прорив українських Сил оборони. І для того, щоб не дозволити в майбутньому розвивати успіх українській армії, ворогом створюються додаткові оборонні рубежі та укріплення.

У цьому контексті Селезньов не виключає, що такі дії ворога можуть створити достатньо серйозні проблеми для наших військ, які будуть задіяні в контрнаступі.

Водночас, крім розгалуженої павутини окопів, у Запорізькій області нікуди не зникли три основні опорні вузли оборони агресора — Токмак, Василівка та Мелітополь.

Між тим, поділився військовий аналітик, українська сторона отримує і накопичує відповідне обладнання для подолання природних і штучних інженерно-фортифікаційних перешкод, щоб процес наступу на ворога був максимально динамічним.

Проломи ворожої оборони

На Херсонському напрямку продовжуються активні ворожі обстріли населених пунктів і артилерійські дуелі, а також дії українських розвідників і ДРГ, які працюють по ворожих тилах.

Артилеристи ЗСУ працюють по ворогу. Фото: Reuters

Варто зазначити, констатував Селезньов, що на цьому напрямку з'явилася певна зона, де російські війська практично вихолощені та вимушено відведені від лінії зіткнення на глибину до 30 кілометрів по Лівому берегу Дніпра. Через це ворог змушений маневрувати, переносити свої підрозділи з місця на місце, оскільки вони постійно перебувають в зоні впливу нашого вогню.

ЗСУ чекають з моря

На півночі Криму ворог також створює розгалужену мережу укріплень, що вказує на його підготовку до різного розвитку воєнної ситуації.

"Але перекопування берегової смуги на окремих ділянках морського узбережжя є повною дурістю. Адже у ЗСУ наразі немає жодних технічних можливостей для того, щоб зайти й атакувати ворога з боку моря", — з прикрістю резюмував Селезньов.

