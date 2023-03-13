​​​​​​​Росіяни на Запорізькому напрямку підняли у повітря авіацію: деталі

Російські літаки полетіли з Маріуполя в напрямку Запоріжжя

Сьогодні, 13 березня, вранці російські окупаційні війська підняли у повітря авіацію. Бойові літаки загарбників полетіли у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Російська авіація на півдні

Російські окупаційні підрозділи сьогодні, 13 березня, знову почали використовувати авіацію.

Активізацію російської авіації зафіксували в районі окупованого Маріуполя.

Атака на Запоріжжя

За словами радника офіційного міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, російські бойові літаки полетіли у напрямку Запоріжжя.

"Потім будуть дивуватися розмінування системами ППО гіперзвукових падаючих кранів", — іронічно прокоментував роботу російської авіації Андрющенко.

Нагадаємо, що учора, 12 березня, було чутно вибухи в Маріупольському районі в напряму села Сартана. Після цього окупанти також підняли у повітря авіацію.

Додамо, що в тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало близько 20 вибухів. У мерії Маріуполя натякають, що вибухи сталися на об'єктах окупантів.

Також в селищі Мангуш, неподалік від Маріуполя, 11 березня зафіксовано "приліт" по місцю розміщення російських окупантів. Наразі відомо про близько 20 загиблих.

Фото з російських ЗМІ