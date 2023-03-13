Росіяни на Запорізькому напрямку підняли у повітря авіацію: деталі
Сьогодні, 13 березня, вранці російські окупаційні війська підняли у повітря авіацію. Бойові літаки загарбників полетіли у напрямку Запоріжжя.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Російська авіація на півдні
Російські окупаційні підрозділи сьогодні, 13 березня, знову почали використовувати авіацію.
Активізацію російської авіації зафіксували в районі окупованого Маріуполя.
Атака на Запоріжжя
За словами радника офіційного міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, російські бойові літаки полетіли у напрямку Запоріжжя.
"Потім будуть дивуватися розмінування системами ППО гіперзвукових падаючих кранів", — іронічно прокоментував роботу російської авіації Андрющенко.
Нагадаємо, що учора, 12 березня, було чутно вибухи в Маріупольському районі в напряму села Сартана. Після цього окупанти також підняли у повітря авіацію.
Додамо, що в тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало близько 20 вибухів. У мерії Маріуполя натякають, що вибухи сталися на об'єктах окупантів.
Також в селищі Мангуш, неподалік від Маріуполя, 11 березня зафіксовано "приліт" по місцю розміщення російських окупантів. Наразі відомо про близько 20 загиблих.
Фото з російських ЗМІ