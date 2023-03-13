Россияне на Запорожском направлении подняли в воздух авиацию: детали
Сегодня, 13 марта, утром российские оккупационные войска подняли в воздух авиацию. Боевые самолеты захватчиков полетели в направлении Запорожья.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
-
В Николаевской области возобновили электроснабжение после ракетного обстрела
-
Лукашенко прибыл в Иран и заявил о взаимной выгоде сотрудничества
-
Hubble сфотографировал карликовую галактику в созвездии Ворона: впечатляющие фото
-
Индийский самолет срочно приземлился в Пакистане из-за смерти пассажира
-
Обязательный призыв женщин-медиков: в Минобороны сделали заявление
-
В США закрыли очередной крупный банк: чем это грозит крипторынку
-
Блогер Диана Глостер представила клип, в котором погрузилась в бассейн: о чем песня
-
В Черном море караулят четыре вражеских корабля и два надводных ракетоносителя
-
Украина восстанавливает энергосистемы после атак и погодных условий: где ограничивают электричество
-
"Виктор Цыганков поможет "Жироне" бороться за еврокубки", — тренер Мигель Анхель
Российская авиация на юге
Российские оккупационные подразделения сегодня, 13 марта, снова начали использовать авиацию.
Активизацию российской авиации зафиксировали в районе оккупированного Мариуполя.
Атака на Запорожье
По словам советника официального городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, российские боевые самолеты улетели в направлении Запорожья.
"Потом будут удивляться разминированию системами ПВО гиперзвуковых падающих кранов", — иронически прокомментировал работу российской авиации Андрющенко.
Напомним, что вчера, 12 марта, были слышны взрывы в Мариупольском районе в направлении села Сартана. После этого оккупанты также подняли в воздух авиацию.
Добавим, что во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов . В мэрии Мариуполя намекают, что взрывы произошли на объектах окупантов.
Также в поселке Мангуш, недалеко от Мариуполя, 11 марта зафиксирован "прилет" по месту размещения российских оккупантов. Пока известно о около 20 погибших.
Фото из российских СМИ