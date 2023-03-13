Россияне на Запорожском направлении подняли в воздух авиацию: детали

Российские самолеты улетели из Мариуполя в направлении Запорожья

Сегодня, 13 марта, утром российские оккупационные войска подняли в воздух авиацию. Боевые самолеты захватчиков полетели в направлении Запорожья.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Российская авиация на юге

Российские оккупационные подразделения сегодня, 13 марта, снова начали использовать авиацию.

Активизацию российской авиации зафиксировали в районе оккупированного Мариуполя.

Атака на Запорожье

По словам советника официального городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, российские боевые самолеты улетели в направлении Запорожья.

"Потом будут удивляться разминированию системами ПВО гиперзвуковых падающих кранов", — иронически прокомментировал работу российской авиации Андрющенко.

Напомним, что вчера, 12 марта, были слышны взрывы в Мариупольском районе в направлении села Сартана. После этого оккупанты также подняли в воздух авиацию.

Добавим, что во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов . В мэрии Мариуполя намекают, что взрывы произошли на объектах окупантов.

Также в поселке Мангуш, недалеко от Мариуполя, 11 марта зафиксирован "прилет" по месту размещения российских оккупантов. Пока известно о около 20 погибших.

Фото из российских СМИ