У Маріуполі пролунали вибухи, окупанти підняли авіацію
У неділю, 12 березня, у Маріуполі прогриміли вибухи. Після цього окупанти підняли в небо авіацію.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Що відомо
"Група Маріупольського Спротиву повідомляє про вибухи в Маріупольському районі в напряму с. Сартана. Після вибухів окупанти підняли в небо авіацію. Спостерігаємо за ситуацією", — написав Андрющенко.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало близько 20 вибухів. У мерії Маріуполя натякають, що вибухи сталися на об'єктах окупантів.
Також в селищі Мангуш, неподалік від Маріуполя, 11 березня зафіксовано "приліт" по місцю розміщення російських окупантів. Наразі відомо про близько 20 загиблих.