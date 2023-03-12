У Маріуполі пролунали вибухи, окупанти підняли авіацію

Маріуполь сколихнула серія вибухів

У неділю, 12 березня, у Маріуполі прогриміли вибухи. Після цього окупанти підняли в небо авіацію.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Що відомо

"Група Маріупольського Спротиву повідомляє про вибухи в Маріупольському районі в напряму с. Сартана. Після вибухів окупанти підняли в небо авіацію. Спостерігаємо за ситуацією", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало близько 20 вибухів. У мерії Маріуполя натякають, що вибухи сталися на об'єктах окупантів.

Також в селищі Мангуш, неподалік від Маріуполя, 11 березня зафіксовано "приліт" по місцю розміщення російських окупантів. Наразі відомо про близько 20 загиблих.