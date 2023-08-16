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Росіяни намагаються посварити українців між собою: як саме і до чого тут музика

16 серпня 2023 00:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Росіяни намагаються посварити українців між собою: як саме і до чого тут музика
У соцмережі TikTok набирає популярності хештег "Фортеця Львів". Фото ілюстративне: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог за час повномасштабної війни вигадує все більше хитрощів, аби знищити українців. Як фізично, так і морально. Зараз росіяни хочуть посварити українців між собою.

Центр стратегічних комунікацій повідомляє, що цього разу окупанти розпалюють ненависть до мешканців Львівщини.

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У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що у соцмережі TikTok набирає популярності хештег "Фортеця Львів", під яким користувачі публікують іронічний кавер на пісню гурту "Антитіла" "Фортеця Бахмут". 

"Львівян звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність. У деяких саркастичних роликах Львову приписують більше руйнувань, аніж Маріуполю чи Бахмуту", — йдеться в повідомленні центру.

Таким примітивним способом РФ хоче посіяти ненависть всередині України, налаштовує мешканців різних регіонів один проти одного. 

Нагадаємо, у столиці правоохоронці спіймали двох колаборанток, які працювали на росіянина Олександра Зеніна — головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". Фігурантки справи дня поширювали близько 70 фейкових новин про війну в Україні.

За даними слідства, зловмисниці масово "розганяли" дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати ЗСУ.

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