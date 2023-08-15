З Урожайного на Донеччині вдалося вивезти трьох людей, — Кириленко

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: Facebook.

Бійцям Збройних сил України попри важкі бої вдалося дістатися села Урожайне, що на Донеччині, та вивезти звідти трьох людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Евакувація з Урожайного

За словами Кириленка, до 24 лютого минулого року в Урожайному по статистиці перебувало до 1000 осіб. Згодом встановили, що йдеться про вдвічі менше людей.

Зараз вдалося вивезти звідти трьох людей і це при тому що в районі досі тривають жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії.

"З моменту заходу Збройних сил України до Урожайного, в першу чергу було евакуйовано трьох осіб. Мені навіть складно передати, як вони там могли перебувати, переховуватись, звичайно, вони були у підвальних приміщеннях. Мова йде про людей похилого віку", — сказав Кириленко.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що Збройні сили України мають успіх у напрямку Урожайного, а російські війська намагаються наступати в районах Мар'їнки та Красногорівки.

Бої за Урожайне. Фото: скриншот Deepstate

Нагадаємо, контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію на Донеччині. Так, викрили агентурну мережу, яка "зливала" дані про переміщення техніки ЗСУ окупантам.

Особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію РФ проти України. Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.